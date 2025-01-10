"Газпром нефть" заранее учла санкции США в операционных процессах

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" последовательно готовилась к негативным сценариям, санкции уже учтены в операционных процессах, заявила компания после того, как попала под санкции Минфина США.

""Газпром нефть" в течение последних двух лет последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям. Кроме этого, с 2022 года компания уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах", - говорится в комментарии.

"Компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса. Благодаря реализации проектов технологического суверенитета компания обеспечивает стабильность операционных процессов и производственных цепочек, надежность снабжения рынка и своих потребителей", - заверила "Газпром нефть".

Компания считает решение о включении своих активов в санкционный список необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции, подчеркивает пресс-служба.