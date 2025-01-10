Рынок акций РФ в пятницу превысил 2820п по индексу МосБиржи, несмотря на новые санкции США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на сигналах о вероятной встрече глав США и России после инаугурации избранного президента США Трампа, при этом инвесторы в целом нейтрально отреагировали на новый пакет антироссийских санкций США, затронувший энергетический сектор; поддержку рынку оказала выросшая нефть (мартовский фьючерс на Brent превысил $79 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2820 пунктов, лидировали в росте акции "Т-Технологий" (+5%) и ОК "Русал" (+4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2824,59 пункта (+1,9%, минимум сессии - 2744,58 пункта), индекс РТС - 873,09 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 января, составил 101,9146 руб. (-37,65 копейки).

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