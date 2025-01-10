США ввели санкции против СП "Норникеля" и "Росатома" по освоению месторождения лития

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США ввели санкции против ООО "Полярный литий", совместного предприятия "Норникеля" и "Росатома" по освоению Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области. Об этом сообщило в пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Capex проекта оценивался в октябре прошлого года в 91 млрд рублей. Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Проектная мощность, как планируется, будет достигнута к 2030 году. NPV проекта оценивается в 4,3 млрд рублей, IRR - в 19%. Месторождение будет отрабатываться открытым способом, оно обеспечено запасами на 39 лет.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. тонн, пентоксида тантала - 1,215 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тыс. тонн.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в РФ.