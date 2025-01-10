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В Бельгии готовят запрет на услуги по перевалке российского СПГ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совет министров Бельгии утвердил в пятницу проект указа об ограничительных мерах в отношении перегрузки российского сжиженного газа, сообщила пресс-служба федерального правительства.

"Одобренный проект королевского указа предусматривает ряд обязательств и механизмов контроля с целью гарантировать соблюдение запретов, изложенных в регламенте ЕС 2024/1745", - говорится в коммюнике.

Согласно нему, такие запреты включают предоставление на территории Евросоюза услуг для перевалочных операций СПГ российского происхождения или экспортированного из России.

Также запрещается оказывать прямо или косвенно техническое содействие, брокерские услуги, предоставлять финансирование или финансовую помощь в связи с вышеизложенными запретами.

В сообщении уточняется, что проект направлен для заключения в государственный совет.

Бельгия Россия СПГ перевалка
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