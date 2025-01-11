КНР и Великобритания возобновили переговоры в финансово-экономической сфере

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Китай и Великобритания в субботу после шестилетнего перерыва вновь приступили к переговорам на высоком уровне по финансово-экономическим отношениям, сообщает Associated Press (AP).

В Пекин прибыла глава британского Минфина Рейчел Ривз в сопровождении делегации из представителей британских финансовых структур и бизнес-лидеров. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн, вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн и Ривз провели переговоры.

"Сегодня важная веха в отношениях Британии и КНР - благодаря первому экономическому и финансовому диалогу двух стран за примерно шесть лет", - сказала Ривз.

Она отметила, что встреча демонстрирует стремление Лондона к стабильному долгосрочному партнерству с Пекином. Министр добавила, что британские власти хотят усилить сотрудничество с КНР в сфере финансов, рынков капитала, по теме субсидий в торговле и инвестициях, но при этом желают, чтобы такие связи не ослабляли безопасность Британии.

В свою очередь Хэ Лифэн выразил желание улучшать взаимодействие, кроме торговли и инвестиций, в сфере зеленой экономики, возобновляемой энергии, биологии и медицины, искусственного интеллекта. Он указал на желание работать с Лондоном "над честной, беспристрастной, недискриминационной предпринимательской средой и хорошими условиями для компаний обеих стран, чтобы они могли инвестировать и работать".

В делегацию Ривз входят управляющий Банком Англии Эндрю Бейли, руководители Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и компании London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи; высокопоставленные представители таких организаций, как корпорации Standard Chartered PLC и конгломерата HSBC Holdings plc.

AP напоминает, что ежегодные финансово-экономические переговоры стран прервались в 2019 году из-за пандемии COVID-19 и ухудшения отношений.

Однако новый премьер Британии Кир Стармер, занявший пост в прошлом июле, приступил к укреплению связей с Китаем. Глава британского МИД Дэвид Лэмми побывал в Китае в минувшем октябре, а Стармер и председатель КНР Си Цзиньпин встретились "на полях" саммита G20 в Бразилии в ноябре.

Однако в оппозиционной Консервативной партии критиковали такой политический курс Стармера, утверждая, что экономические отношения не могут развиваться за счет вопросов безопасности и прав человека. В британском правительстве в свою очередь указывали, что Стармер добивается прагматичного подхода к отношениям с КНР, работы по темам глобальной стабильности, климатических изменений, перехода к возобновляемым источникам энергии.