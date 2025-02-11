Пассажиропоток Хитроу в январе составил рекордные для этого месяца 6,3 млн человек

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Лондонский Хитроу в январе обслужил 6,319 млн пассажиров, что на 5,4% превысило показатель за тот же месяц годом ранее, говорится в пресс-релизе аэропорта.

Это рекордный показатель для первого месяца года. Кроме того, минувший январь стал одиннадцатым месяцем подряд, когда средний ежедневный пассажирооборот аэропорта превысил 200 тыс.

Пассажиропоток за 12 месяцев, завершившихся в январе, вырос на 5,7% и составил 84,183 млн.

Объем грузовых перевозок в прошлом месяце составил 119 339 тонн, что на 0,5% выше показателя января 2024 года. Грузоперевозки за 12 месяцев увеличились на 9,2%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 1,537 млрд тонн.