Энергетический уголь подешевел до минимума с 2021 года

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цены на энергетический уголь упали до минимального уровня за три с половиной года на ожидании роста добычи в Китае.

Энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл (эталонный контракт для азиатского рынка) подешевел до $114 за тонну, сообщает Trading Economics.

Добыча угля в Китае стала рекордной в 2024 году, а в 2025 году может вырасти еще на 1,5%, до 4,82 млрд тонн, прогнозирует Китайская ассоциация транспортировки и дистрибуции угля. При этом уровень запасов угля у генерирующих компаний КНР за 12 месяцев по состоянию на октябрь вырос на 12%.