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РФПИ планирует распространить модель индустриальных фондов на телеком и другие отрасли

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в прошлом году объявивший о создании совместного с нефтегазовыми компаниями фонда, планирует распространить эту модель на телекоммуникационную и другие отрасли, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы создаем фонд промышленности в нефтегазовой отрасли с крупнейшими нефтегазовыми компаниями, чтобы вместе с ними инвестировать в технологии для нефти и газа. И это будет целая экосистема, где мы не только будем инвестировать в предприятия, но нефтегазовые компании будут также давать заказы малым и средним технологическим предприятиям. И модель таких индустриальных фондов мы планируем также распространять на телекоммуникационную отрасль и на ряд других", - сказал Дмитриев.

В конце сентября 2024 года РФПИ сообщил о том, что договорился с российскими нефтегазовыми компаниями о создании отраслевого инвестиционного фонда "Технологии для нефтегазовой промышленности". Его задача - инвестиции в компании, развивающие критически важные технологии для нефтегазовой отрасли. Капитал фонда формируется на паритетной основе, при этом частные инвесторы вкладывают не менее 1 млрд рублей.

На встрече с президентом Дмитриев также отметил, что за последние два года РФПИ вместе с партнерами проинвестировали 250 млрд рублей, а коэффициент привлечения средств составил один к пяти - то есть на каждый рубль фонд привлек от партнеров 5 рублей.

Вложенные в РФПИ средства государства фонд приумножил почти в 6 раз, сказал Дмитриев.

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