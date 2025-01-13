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СП Sony и Honda представило производственную версию футуристичного электромобиля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Японская Sony Honda Mobility (SHM), совместное предприятие Sony Group и Honda Motor, представила на выставке бытовой электроники (CES) в Лас-Вегасе производственную версию седана Afeela 1, ранний прототип которой был показан еще в 2023 году.

Afeela 1 - электрический полноприводный автомобиль с адаптивной пневматической подвеской, позволяющей регулировать жесткость хода в зависимости от дорожных условий, пишет MarketWatch.

Запас хода Afeela 1 будет составлять 300 миль (около 480 км).

Sony и Honda договорились о создании SHM в 2023 году. Планировалось, что новая компания будет выпускать автомобили с ярко выраженным высокотехнологичным и развлекательным уклоном.

SHM уделяет особое внимание продвижению Afeela 1 как футуристичной технологической платформы, отмечая, что ее вычислительная мощность будет составлять 800 триллионов операций в секунду. Электромобиль будет оснащен 40 сенсорами, включая камеры, радары, лазерный локатор и ультразвуковые датчики, а управление информационными и развлекательными функциями будет осуществляться при помощи голосовых команд.

В базовой комплектации Afeela 1 будет стоить $89,9 тысячи, а в расширенной - $102,9 тысячи. Более дорогая версия Signature появится на рынке в 2026 году, а упрощенная Origin - годом позднее.

SHM планирует продавать Afeela 1 через свой сайт и изначально будет доставлять его только в Калифорнию.

Honda Sony SHM Япония Afeela 1 Калифорния США
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