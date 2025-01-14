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Сбербанк банкротит российского дистрибьютора микроэлектрокаров XEV YoYo

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Арбитражный суд Калужской области заявление о банкротстве контролируемого итальянцами российского дистрибьютора микроэлектрокаров XEV YoYo.

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, 13 января в суд поступило заявление кредитной организации о банкротстве ООО "Куаттро Моторс Рус". ООО в конце 2022 года заявило о планах вывести на российский рынок двухместные микроэлектрокары XEV YoYo, разработанные итальянским стартапом XEV и выпускаемые в Китае, где также находится R&D-центр производителя.

Электромобиль XEV YoYo с габаритами 2,5х1,5х1,6 м и колесной базой в 1,7 м имеет запас хода в 150 км, его предельная скорость - до 80 км/ч. Одной из примечательных черт машины, в частности, являются некоторые элементы кузова, которые печатаются на 3D-принтерах.

По данным ЕГРЮЛ, владельцами ООО "Куаттро Моторс Рус", зарегистрированного в Калуге в конце 2019 года, являются итальянцы Джузеппе и Роберто Гроссо, Паола Джиларди и Мариа Энрико Россо. Каждому из них принадлежит по 25% долей.

Данные бухгалтерской отчетности свидетельствуют, что компания не преуспела в реализации заявленных планов. По итогам 2023 года ее выручка составила 5,7 млн рублей, чистый убыток - около 12 млн рублей. Имущества, земли и автомобилей в собственности компании на конец года не было, имелся только арендованный офис.

Сбербанк Китай Роберто Гроссо Калужская область XEV YoYo Италия Куаттро Моторс Рус
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