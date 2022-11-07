Итальянская компания XEV хочет продавать в России выпускаемые в КНР электрокары

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский стартап XEV, который разработал микроэлектрокары XEV YoYo и наладил их выпуск в Китае, сообщил, что этот бренд может появиться на российском авторынке в 2023 году.

XEV был создан в Турине в 2017 году. Производство и R&D-центр компании находятся в КНР.

Двухместный электромобиль XEV YoYo имеет габариты 2495х1500х1555 мм и колесную базу в 1680 мм. Запас хода батареи - 150 км. Предельная скорость автомобиля - 80 км/ч. Ряд внешних элементов для кузова модели YoYo печатаются на 3D-принтерах.

Продавать электрокары в России и заниматься их послепродажным обслуживанием планирует ООО "Куаттро Моторс Рус".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания зарегистрирована в Калуге в конце 2019 года. Ее совладельцы - итальянцы Джузеппе и Роберто Гроссо, Паола Джиларди и Мариа Энрико Россо - каждому принадлежит по 25% долей. Согласно пояснениям к отчетности компании, на конец прошлого года ООО не имело в собственности имущества, земли и машин. За 2021 год компания отразила символическую выручку в 6,5 млн руб.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бренда XEV, ООО "Куаттро Мотор Рус" находится в процессе разработки и согласования стратегии маркетинга и дистрибуции. "Мы надеемся, что продажи начнутся уже в первой половине 2023 года", - сказали в компании.