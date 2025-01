Фондовые индексы США завершили разнонаправленными изменениями 2-й день подряд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями уже вторую сессию подряд.

Nasdaq Composite зафиксировал снижение пятые торги подряд, при этом Dow Jones и S&P 500 выросли.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказали хорошие макроэкономические показатели, сообщает Trading Economics. Однако все внимание рынка приковано к отчету об изменении потребительских цен в США в последний месяц прошлого года, который будет обнародован в среду. Он может повлиять на решение Федеральной резервной системы относительно уровня базовой процентной ставки на заседании, запланированном на 28-29 января.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года, сообщило во вторник министерство труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года.

Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем - на 3,4%, по данным Trading Economics. В ноябре индекс PPI повысился на 3%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в декабре подскочил до максимума более чем за шесть лет. Значение индикатора составило 105,1 пункта по сравнению со 101,7 пункта в ноябре, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 100,5 пункта, сообщает MarketWatch.

United Rentals, крупнейшая в США компания в сфере проката различного оборудования, объявила о намерении купить более мелкого конкурента H&E Equipment Services за $4,8 млрд. Котировки акций H&E взлетели более чем вдвое, United Rentals - на 5,9%.

Цена бумаг KB Home выросла на 4,8%. Строительная компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале (сентябрь-ноябрь), причем оба показателя оказались лучше прогнозов.

Акции MicroStrategy Inc. подорожали на 4,2%. Разработчик программного обеспечения сообщил о возобновлении покупки биткойнов в рамках стратегии по наращиванию резервов этой криптовалюты.

Кроме того, стоимость Caterpillar выросла на 2,5%, PayPal Holdings - на 3,8%, Celanese - на 5,4%, Goldman Sachs Group - на 1,5%, Chevron Corp. - на 1%, Salesforce Inc. - на 1,4%.

В то же время котировки акций Eli Lilly упали на 6,6% - до минимума почти за два месяца. По предварительной оценке, выручка фармацевтической компании в четвертом квартале составила около $13,5 млрд, что на 45% выше показателя того же периода предыдущего года. Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $13,9 млрд.

Цена бумаг сталелитейных компаний Cleveland-Cliffs и Nucor Corp. снизилась на 2,6% и 0,9% соответственно. По данным СМИ, компании готовят совместное предложение о приобретении US Steel. Предполагается, что Cleveland-Cliffs купит все акции US Steel за денежные средства и затем продаст Nucor "дочку" US Steel - Big River Steel. Cleveland-Cliffs намерена предложить менее $40 за акцию US Steel. Японская Nippon Steel хотела заплатить $55 за бумагу ($14,1 млрд в общей сложности), но ее уже согласованную сделку с US Steel из соображений национальной безопасности в начале года заблокировал президент США Джо Байден.

Котировки акций Boeing Co. опустились на 2,1%, Nike Inc. - на 1,3%, Amgen - на 1,1%, Biogen Inc. - на 4,7%, Dollar General - на 3,1%, Amazon.com Inc. - на 0,3%.

Кроме того, сократилась капитализация представителей технологической отрасли, включая Nvidia Corp. - на 1,1%, Apple Inc. - на 0,5%, Alphabet Inc. - на 0,7%, Microsoft Corp. - на 0,4%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 221,16 пункта (на 0,52%) и составил 42518,28 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 6,69 пункта (на 0,11%) - до 5842,91 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite снизился на 43,71 пунктов (на 0,23%) и завершил сессию на отметке 19044,39 пункта.