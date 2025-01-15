Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,15%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду демонстрирует небольшой рост вслед за дорожающей нефтью (мартовский фьючерс на Brent превысил $80,3 за баррель после умеренного снижения накануне), на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых фондовых площадок, а также ожиданий публикации вечером 15 января данных по инфляции в России. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,15%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2863,93 пункта (+0,15%), индекс РТС - 872,16 пункта (+0,15%); цены большинства "голубых фишек" на бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,9%.

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,9%), АФК "Система" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%, "префы" прибавили в цене также 0,2%), "МТС" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), расписки OZON (+0,2%).

Подешевели акции "Русала" (-4,5%), "Магнита" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

По словам аналитиков компании "Цифра брокер", российский рынок акций продолжает консолидироваться выше уровня поддержки 2800 пунктов по индексу МосБиржи в отсутствие драйверов для дальнейшего активного роста после ралли, состоявшегося в конце 2024 года. "Сегодня после закрытия основной сессии будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за декабрь. Если месячная оценка по инфляции в России сложится меньше, чем получалась по недельным данным, то рынок может получить новый импульс к росту и попытается преодолеть отметку 2900 пунктов по индексу МосБиржи", - полагают эксперты "Цифра брокер".

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду на сигналах сокращения запасов этого топлива в США по итогам предыдущей недели. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,55% - до $80,36 за баррель. Во вторник эти контракты снизились в цене на 1,4%, до $79,92 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,76% - до $78,09 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 1,7%, до $77,50 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей. Кроме того, трейдеры по-прежнему пытаются оценить возможные последствия американских санкций в отношении российской энергетической отрасли.

Вместе с тем американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями вторую сессию подряд. При этом Nasdaq Composite зафиксировал снижение пятые торги подряд, в то время как Dow Jones и S&P 500 выросли. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали хорошие макроэкономические показатели. Однако все внимание рынка приковано к отчету об изменении потребительских цен в США в последний месяц прошлого года, который будет обнародован в среду. Он может повлиять на решение Федеральной резервной системы относительно уровня базовой процентной ставки на заседании, запланированном на 28-29 января.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года, сообщило во вторник министерство труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем - на 3,4%. В ноябре индекс PPI повысился на 3%. Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в декабре подскочил до максимума более чем за шесть лет. Значение индикатора составило 105,1 пункта по сравнению со 101,7 пункта в ноябре, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 100,5 пункта.

В свою очередь азиатские фондовые индексы также колеблются разнонаправленно на торгах в среду. Внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за декабрь, которые, как ожидается, повлияют на перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Минтруд США опубликует эту статистику в 16:30 по Москве в среду. Японский Nikkei 225 теряет 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%. Накануне представители Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) заявили, что регулятор будет поддерживать экономику страны в 2025 году за счет снижения процентных ставок, а также смягчения требований к резервам банков. Инвесторы, однако, ждут конкретных шагов от китайских властей, отмечает Trading Economics. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1%. Значение южнокорейского фондового индекса Kospi увеличилось на 0,1%. Политические проблемы в стране сохраняются: в среду агентство Yonhap сообщило, что следователи по делу президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали его и увезли из резиденции на допрос. Ранее, в декабре 2024 года, парламент отстранил Юн Сок Еля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Затем суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, его обвиняют в том числе в попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.