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ВВП Германии в 2024 году снизился на 0,2%

Экономика страны сокращается второй год подряд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ВВП Германии в 2024 году снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, по предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ Destatis.

Таким образом, спад в экономике ФРГ отмечен второй год подряд. В 2023 году ВВП страны уменьшился на 0,3%.

"Циклические и структурные факторы стояли на пути улучшения экономической динамики в 2024 году, - заявила глава Destatis Рут Бранд. - В частности, это рост конкуренции для германского экспорта на ключевых рынках, повышение цен на энергоносители, а также процентные ставки, которые остаются высокими, и неопределенность экономических перспектив. На этом фоне ВВП Германии вновь снизился".

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Destatis Рут Бранд Германия
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