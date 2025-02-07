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Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Германия резко снизила объем внешней торговли с Россией в 2024 году, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В том числе германский экспорт в Россию в прошлом году понизился на 15,3%, до 7,56 млрд евро, а импорт из России рухнул в два раза (на 49,7%), до 1,81 млрд евро.

В декабре объем экспорта из Германии в Россию упал на 21,4% в годовом выражении, до 419,5 млн евро, импорта из России в Германию - на 33,4%, до 129,3 млн евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в декабре увеличился на 2,9% относительно предыдущего месяца - до 131,7 млрд евро. Показатель обновил максимум за восемь месяцев.

Объем импорта повысился на 2,1%, до 111,1 млрд евро.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение экспорта на 0,6% и рост импорта на 1,8%.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в декабре увеличился на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем поставки в государства, не входящие в ЕС, сократились на 0,5%, в том числе экспорт в США снизился на 3,5%, в Великобританию - на 6,6%, в Китай - вырос на 1,4%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце повысился на 3,6%, из стран за пределами ЕС - на 0,5%. Импорт из США увеличился на 3%, тогда как закупки в Китае уменьшились на 1%, в Великобритании - на 3%.

В 2024 году в целом германский экспорт сократился на 1,3%, до 1,6 трлн евро, импорт - на 2,8%, до 1,32 трлн евро.

Профицит баланса внешней торговли Германии в декабре увеличился до 20,7 млрд евро с 19,2 млрд евро в ноябре. За весь прошлый год профицит составил 241,2 млрд евро.

Германия Destatis Евросоюз
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