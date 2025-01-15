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Товарные интервенции на рынке зерна РФ продолжатся с 27 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Продажа зерна из государственного интервенционного фонда (товарные интервенции), прерванная в конце декабря, продолжится с 27 января 2025 года. Об этом сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа) со ссылкой на решение Минсельхоза от 13 января 2025 года и АО "Объединенная зерновая компания" (агент по распоряжению зерном госфонда).

В ходе интервенций будут предложены ячмень урожаев 2014 и 2015 годов, пшеница 3 класса урожая 2016 года, пшеница 3 и 4 классов урожаев 2015, 2021-2023 годов, рожь не ниже 3 класса урожаев 2022-2023 годов.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. В ходе них из фонда было продано 115,425 тыс. тонн зерна на 1,769 млрд рублей. В настоящее время в фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его – пшеница.

Как сообщалось, в конце декабря правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Зерно, закупленное в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки, сообщалось в пресс-релизе правительства.

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен – выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

НТБ Национальная товарная биржа Московская биржа Минсельхоз
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