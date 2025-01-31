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НТБ сообщила о продаже 20,5 млн т зерна из госфонда за неделю

Впервые с августа на бирже появился спрос на рожь

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - На этой неделе из госфонда было продано 20,385 млн тонн зерна на 288,1 млн рублей, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ).

Впервые с августа 2024 года появился спрос на рожь, ее в том числе было продано 7425 тонн на 82,6 млн рублей. До этого продавалась только пшеница.

Товарные интервенции (продажа зерна из госфонда) возобновились 27 января после перерыва с конца декабря прошлого года. Следующие торги назначены на 3-6 февраля.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. Из фонда было продано 115 425 тонн зерна на 1,769 млрд рублей. С учетом торгов на текущей неделе общий объем продаж составил 135,81 тысячи тонн почти на 2,06 млрд рублей.

В фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница.

В конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

НТБ правительство
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