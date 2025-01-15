"Норникель" вложит 25 млрд рублей в проект вскрытия рудника "Северный"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") в 2028 году планирует ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс проекта по вскрытию и отработке запасов медно-никелевых месторождений Ждановское, Быстринское и Тундровое рудником "Северный" в Заполярном (Печенгский округ, Мурманская область), сообщает корпоративное издание "KN51".

Завершение строительства второго и третьего пусковых комплексов запланировано на 2030 и 2031 годы соответственно. Это позволит дойти от горизонта "минус 430 метров" до горизонта "минус 730 метров".

"Инвестиции в проект оцениваются на уровне более 25 млрд рублей. Вскрытие запасов до горизонта "минус 730 метров" позволит руднику "Северный" добывать руду до 2048 года, а с момента ввода первого пускового комплекса увеличить объемы добычи руды до 7 млн тонн в год, - цитирует издание "KN51" директора Кольского горно-обогатительного комбината "Норникеля" Владимира Баранова.

КГМК также рассматривает возможность в будущем продолжить разработку месторождений. Издание цитирует директора проектного офиса по реализации горно-обогатительных проектов КГМК Андрея Баранова, который обозначил возможность работы на горизонтах "минус 920" и "минус 1400" метров" с перспективой работы рудника "Северный" до 2100 года.

Рудник "Северный" - главное добывающее подразделение КГМК. В его составе - рудник "Северный", который занимается разработкой медно-никелевого месторождения Заполярное подземным способом, и рудник "Северный-Глубокий", который ведет подземную разработку медно-никелевого месторождения Ждановское. В 2023 году была завершена производственная деятельность шахты "Каула-Котсельваара".

Обогатительная фабрика КГМК находится в городе Заполярном. Рафинировочные мощности расположены в Мончегорске, где выпускают медный концентрат, никелевые аноды, никелевый порошок трубчатых печей, карбонильный и электролитный никель, серную кислоту.