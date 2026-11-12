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ЦБ не считает чрезмерным текущий диапазон колебаний курса рубля

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не считает чрезмерным текущий диапазон колебаний курса рубля с учетом сложившихся условий.

"Что всегда беспокоит бизнес - это курс рубля. Если помните, в начале было много опасений, что курс рубля резко ослабнет, а в прошлом году экспортеры и те, кто сильно конкурирует с импортом, наоборот стали жаловаться на слишком крепкий курс. И бизнес, и эксперты нас постоянно призывают принимать меры то в одну, то в другую сторону, смотря какую отрасль они представляют. Наша позиция - курс рубля должен определяться не потребностями избранных отраслей, потому что для экономики все отрасли важны. А потоками экспорта-импорта, привлекательностью рубля для сбережений. Только в этом случае валютный канал работает как механизм, который укрепляет экономику", - сказала она, выступая в Госдуме.

"Конечно, всем хотелось бы, чтобы рубль колебался в более узких пределах. Кстати, учитывая все наши обстоятельства, все санкции, наш нынешний диапазон колебаний, не представляется каким-то чрезмерным", - отметила Набиуллина.

При этом она пояснила, что в вопросе стабилизации курса есть общее правило: чем ниже инфляция, тем при прочих равных стабильнее курс.

"К цели по инфляции в 4% мы рассчитываем прийти в следующем году. Это наш базовый прогноз. Он также предполагает постепенное ускорение экономики, экономического роста и последовательное, хотя и аккуратное снижение ключевой ставки. И своего нейтрального диапазона в 7,5-8,5% она достигнет в 2029 году", - сказала глава ЦБ.

Важным условием для этого является постепенное снижение дефицита, заложенное в проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Конечно, это важно само по себе, прежде всего, для долгосрочной устойчивости наших финансов, но это, как следствие, открывает возможности наращивать кредитование без рисков для ускорения роста цен", - сказал Набиуллина.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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