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Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве ПАО "Евротранс"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в четверг признал обоснованным заявление Сбербанка России о банкротстве ПАО "Евротранс", передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Суд ввёл в отношении должника процедуру наблюдения и включил в реестр кредиторов должника долг заявителю порядка 38 млн рублей, в том числе 36,6 млн рублей основной долг.

Рассмотрение дела по существу суд назначил на 24 мая.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры Московской области о вступлении в дело о банкротстве. Заявление мотивировано тем, что с июня 2026 года существует задолженность компании по зарплате в размере 167,5 млн рублей.

Суд отклонил ходатайства ООО "Альфамонолит" о вступлении в дело, об отложении и приостановлении дела до вынесения судебных актов о том, чье заявление о банкротстве - его или Сбербанка подано первым.

"ЕвроТранс" ранее находился на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, однако на сегодняшний день деятельность компании фактически остановлена: по информации правительства Московской области все 57 АЗС, работавших под брендом "Трасса", не функционируют, а счета компании арестованы.

Компания последние месяцы испытывала серьезные финансовые трудности с обслуживанием своего долга: к началу сентября она допустила фактический дефолт по всему массиву публичного долга (десять выпусков биржевых и "зеленых" бондов, львиная их доля, согласно статистике ЦБ РФ, принадлежит физлицам).

Эмитенту также предъявлены крупные судебные иски, сумма которых исчисляется десятками миллиардов рублей. Картину усугубила сентябрьская новость о задержании и аресте мажоритарных акционеров компании (Игоря Мартышова, Николая Дорошенко, Сергея и Олега Алексеенковых) по делу о хищении топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. На принадлежащие им 61% акций "ЕвроТранса" суд наложил арест.

Суд также отказал банку "Ак Барс" во вступлении в дело на данной стадии процесса. По словам представителя этого банка, долг перед "Ак Барсом" превышает 2 млрд рублей.

Сбербанк России подал заявление в Арбитражный суд Московской области 12 октября.

Тогда же с аналогичным иском в тот же суд обратился топливный трейдер ООО "Альфамонолит" (Екатеринбург).

Сбербанк ЕвроТранс
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