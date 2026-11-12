Поиск

Wildberries тестирует оплату наличными в ПВЗ через платежные терминалы

Wildberries тестирует оплату наличными в ПВЗ через платежные терминалы
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Wildberries совместно с сетью терминалов самообслуживания "Элекснет" начал тестировать оплату заказов наличными через платежные терминалы, сообщил маркетплейс.

Пилотный проект будет действовать в 30 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) в подмосковном Серпухове, по его итогам Wildberries примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ в РФ.

Для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформления заказа, при получении заказа - отсканировать QR-код в мобильном приложении с помощью камеры терминала и внести деньги в купюроприемник. При желании можно изменить способ оплаты во время получения заказа.

Wildberries Элекснет Серпухов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Wildberries тестирует оплату наличными в ПВЗ через платежные терминалы

 Wildberries тестирует оплату наличными в ПВЗ через платежные терминалы

RWB просит власти аккуратно вводить новую платформенную регуляторику

В порту Усть-Луга локализовали пожар после атаки БПЛА

Греф заявил о выполнении Сбером всех финансовых целей стратегии-2026

 Греф заявил о выполнении Сбером всех финансовых целей стратегии-2026

Акции Nvidia подешевели на 8,6% на сообщениях о вероятном увольнении CEO

 Акции Nvidia подешевели на 8,6% на сообщениях о вероятном увольнении CEO

Уточнен порядок предоставления поддержки селлерам Ozon и "РВБ", пострадавших от атак

Отгрузка казахстанской нефти через Усть-Лугу с сентября приостановлена

Brent подешевела до $91,55 за баррель

Индекс МосБиржи превысил 2500 пунктов впервые с конца октября

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12919 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов