Wildberries тестирует оплату наличными в ПВЗ через платежные терминалы

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Wildberries совместно с сетью терминалов самообслуживания "Элекснет" начал тестировать оплату заказов наличными через платежные терминалы, сообщил маркетплейс.

Пилотный проект будет действовать в 30 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) в подмосковном Серпухове, по его итогам Wildberries примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ в РФ.

Для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформления заказа, при получении заказа - отсканировать QR-код в мобильном приложении с помощью камеры терминала и внести деньги в купюроприемник. При желании можно изменить способ оплаты во время получения заказа.