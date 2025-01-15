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Цены на бензин в 2024 году выросли на 11,1%, превысив на 1,6% инфляцию за год

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в РФ в 2024 году составил 11,13%, оказавшись на 1,61% выше общей инфляции за год (9,52%), сообщил Росстат.

Годом ранее потребительские цены на бензин по динамике роста были чуть ниже инфляции: они повысились на 7,23% при инфляции 7,42%. При этом в 2022 году они в разы отстали от инфляции, повысившись всего на 0,91% при инфляции в 11,94%.

В декабре 2024 года бензин подорожал на 1,35% к уровню ноября. Потребительские цены на дизельное топливо в среднем по РФ выросли за последний месяц 2024 года на 1,4%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 0,4%.

Вице-премьер РФ Александр Новак в конце декабря отмечал, что по итогам 2024 года цены на бензин на российских заправках не превысят инфляцию: "Наш рынок обеспечен полностью и автомобильным бензином, и дизельным топливом. Мы внимательно смотрим за тем, чтобы цены не росли выше инфляции. (...) И в этом году тоже цены будут не выше инфляции в целом индексироваться, что, в принципе, позволяет нам, скажем так, держать их на достаточно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой".

Росстат
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