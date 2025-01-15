Цены на бензин в РФ с 1 по 13 января выросли на 0,6%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 1 по 13 января выросли на 0,6% при общей инфляции за этот период на уровне 0,67%, сообщил в среду Росстат.

Предыдущая дата регистрации цен приходилась на 23 декабря. Тогда на неделе с 17 по 23 декабря Росстат фиксировал удорожание бензина в рознице в среднем по стране на 0,35% (после увеличения на 0,34% с 10 по 16 декабря и на 0,48% со 2 по 9 декабря, на 0,16%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 13 января составляла 60,89 руб. (на 23 декабря - 60,57 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 55,49 руб. (55,18 руб.), АИ-95 – 60,63 руб. (60,38 руб.), АИ-98 – 83,09 руб. (82,55 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ за аналогичный период составил 0,6%. Средняя цена ДТ в стране на 13 января – 70,15 руб. за литр (на 23 декабря – 69,88 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось на 1,61% выше общей инфляции за год (9,52%).