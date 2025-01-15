Поиск

Цены на бензин в РФ с 1 по 13 января выросли на 0,6%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 1 по 13 января выросли на 0,6% при общей инфляции за этот период на уровне 0,67%, сообщил в среду Росстат.

ЭкономикаЦены на бензин в 2024 году выросли на 11,1%, превысив на 1,6% инфляцию за годЧитать подробнее

Предыдущая дата регистрации цен приходилась на 23 декабря. Тогда на неделе с 17 по 23 декабря Росстат фиксировал удорожание бензина в рознице в среднем по стране на 0,35% (после увеличения на 0,34% с 10 по 16 декабря и на 0,48% со 2 по 9 декабря, на 0,16%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 13 января составляла 60,89 руб. (на 23 декабря - 60,57 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 55,49 руб. (55,18 руб.), АИ-95 – 60,63 руб. (60,38 руб.), АИ-98 – 83,09 руб. (82,55 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ за аналогичный период составил 0,6%. Средняя цена ДТ в стране на 13 января – 70,15 руб. за литр (на 23 декабря – 69,88 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось на 1,61% выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Инфляция в России

Росстат оценил инфляцию в РФ в 2024 году в 9,52%

Железногорский ГХК "Росатома" подпал под санкции США

Boeing в 2024 году сократил поставки на треть - до 348 самолетов

Boeing в 2024 году сократил поставки на треть - до 348 самолетов

Катастрофа в Анапе затормозила раннее бронирование летнего отдыха на Кубани

ОПЕК+ в декабре снизил добычу нефти на 70 тыс. б/с и был на 285 тыс. б/с ниже плана

Власти США подали в суд на Capital One за обман потребителей более чем на $2 млрд

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе240 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2099 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });