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Цены на сливочное масло в РФ в 2024 году выросли на 36,2%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло в РФ в 2024 году выросли на 36,2%. В декабре по сравнению с ноябрем рост составил 3,2%, сообщил Росстат в среду.

В целом молоко и молочная продукция в 2024 году подорожали на 15,7%, в декабре к ноябрю - на 2,2%. В частности, в декабре к ноябрю цены на сыры (кроме плавленых) повысились на 3,2%, сметану - на 2,5%, творог - на 2,2%, кисломолочные продукты - на 1,7%, молоко сгущенное с сахаром - на 1,3%, творожные сырки, глазированные шоколадом, - на 1,3%.

Как заявил журналистам гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, повышение цен на молочную продукцию является следствием роста себестоимости производства, который фиксируется в последние два года. "Увеличение стоимости лишь частично позволяет покрыть этот рост. Основная причина – до недавнего времени рост цен в молочной категории серьезно отставал от уровня продовольственной инфляции", - сказал он.

"Спрос на молочную продукцию в настоящее время продолжает расти опережающими темпами по сравнению с приростом производства товарного молока, поэтому приоритетная задача – строительство новых современных ферм. Вместе с тем, согласно оценке Numbeo текущих потребительских цен на отдельные категории продовольствия по странам, Россия входит в первую десятку государств с наиболее доступным молоком", - сказал Белов.

По данным Росстата, цены на подсолнечное масло в 2024 году выросли на 12,7%, в декабре - на 4,4%, на сахар - на 3,6% и 0,4% соответственно. Мясо и птица за год подорожали на 6%, причем в декабре рост составил 2,2%. В том числе курятина в декабре по сравнению с ноябрем подорожала на 5%, но за год цены на это мясо оказались ниже на 0,8%. Аналогичная динамика и в ценах на яйца. В декабре они выросли на 5,8%, но в целом за год были на 11,2% ниже, чем в 2023 году.

В декабре, по данным Росстата, мясо индейки стало дороже на 3,2%, говядина - на 1,7%, куриные окорочка - на 1,5%, подорожали также баранина и свинина, готовые мясные изделия.

Цены на рыбу и морепродукты в 2024 году повысились на 14,9%, в декабре - на 2,6%. В том числе мороженая неразделанная рыба подорожала на 17,5 и 4,1% соответственно. В декабре цены на красную икру выросли на 2,5%, соленую сельдь - на 5,4%, рыбное филе - на 2,7%, мороженые кальмары - на 2,4%.

Хлеб и хлебобулочные изделия в 2024 году стали дороже на 13,2%, в декабре - на 1,4%, макаронные изделия - на 2,9% и 0,6%, крупа - на 3,6% и 0,9% соответственно.

Росстат также сообщил, что в декабре по сравнению с ноябрем цены на пшено выросли на 2,1%, пшеничную муку - на 1,7%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 1,5%, манную крупу - на 1,3%, овсяную и перловую крупы - на 1,1%, горох и фасоль - на 1%, гречневую крупу - на 0,9%.

В целом продукты питания в прошлом году подорожали на 11,4%, в декабре - на 2,8%.

Эти показатели не учитывают данные по алкогольной продукции, цены на которую за год выросли на 8,3%, в декабре - на 0,8%.

Росстат
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