Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Фото: Виталий Тимкив/ Новости

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам, сообщается в пресс-релизе кабмина.

Документ, который вносит изменения в постановление от 15 июля 2010 года (№530), подписан 1 февраля.

Согласно пресс-релизу, по закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику.

"Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции", - говорится в пресс-релизе.