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Входящее в "Росатом" предприятие "Ильменит" попало под санкции США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит" (ТГОК "Ильменит"), входящий в "Росатом", внесен в SDN-лист, говорится в сообщении Минфина США.

Предприятие было создано в 2002 году для промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков. В настоящее время добыча идет только на Южно-Александровском участке.

Инвестиции во вторую очередь производства оцениваются в 42,4 млрд рублей. Как говорил ранее первый замгендиректора компании "Росатом недра" Алексей Шеметов, после полного запуска второй очереди ГОК закроет на 70% (140 тыс. тонн в год) потребность РФ в ильменитовом концентрате и на 100% (46 тыс. тонн) – в цирконовом концентрате.

"Если сейчас по исходной руде производительность Туганского ГОКа составляет 575 тыс. тонн, мы предполагаем, что к 2030 году производительность по исходной руде будет 6,9 млн тонн", - говорил Шеметов.

США Росатом ТГОК "Ильменит"
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