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Renault увеличил продажи автомобилей на 1,3% в 2024 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA по итогам 2024 года увеличил продажи на 1,3% - до 2 264 815 автомобилей, сообщается в пресс-релизе компании.

В том числе реализация машин под брендом Renault выросла на 1,8% и превысила 1,577 млн штук, Dacia - на 2,7%, до 676,34 тыс., Alpine -на 5,9%, до 4 585.

Продажи компании в Европе повысились на 3,5% и составили 1,599 млн автомобилей. Сильный рост был отмечен в Бразилии (на 10,3%) и Южной Корее (почти на 81%).

В 2025 году Renault планирует выпустить на рынок 7 моделей, в том числе электромобили Renault 4 E-Tech electric, Dacia Bigster, Alpine A390 и Mobilize Duo & Bento.

Котировки акций Renault растут на 3,9% в ходе торгов в четверг. За последние двенадцать месяцев капитализация компании выросла на 43,5% (до 13,8 млрд евро), тогда как французский фондовый индекс CAC 40 прибавил 2,5%.

Renault
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