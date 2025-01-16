Реальный эффективный курс рубля в 2024 году снизился на 0,9%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в 2024 году снизился на 0,9%, судя по предварительной оценке на сайте Банка России.

В декабре 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 1% к ноябрю.

В 2023 году реальный эффективный курс рубля упал на 24,7% после роста в 2022 году на 24,7%.

За 2024 год реальный курс рубля к доллару США снизился на 5,7% и к евро - на 1,3%, к юаню - вырос на 0,5%.

Средний номинальный курс доллара США к рублю в 2024 году составил 92,4434 рубля, евро к рублю - 100,1127 рубля, юаня к рублю - 12,7253 рубля.

Средний номинальный курс рубля к доллару США в 2024 году по отношению к аналогичному показателю 2023 года снизился на 8,4%, к евро - на 8,5%, к юаню - на 6,2%.