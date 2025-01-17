Поиск

"Объединенные пивоварни" планируют вложить 321 млн руб. в модернизацию завода в Башкирии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Группа "Объединенные пивоварни - холдинг" планирует модернизировать оборудование стерлитамакского филиала "Шихан" в Башкирии, сообщила пресс-служба главы республики.

Стоимость проекта оценивается в 321 млн рублей.

"Обновление повысит общую надежность производства и станет основой для реализации планов по дальнейшему увеличению объемов выпускаемой продукции", - отмечается в сообщении.

Проект получил статус приоритетного с предоставлением инвестору налоговых льгот.

"Объединенные пивоварни" (ООО "Объединенные пивоварни - холдинг") работают на российском рынке с февраля 2002 года. Компании принадлежит восемь пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Холдинг производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов.

Компания управляет заводами, которые ранее принадлежали ушедшей из РФ нидерландской Heineken. Свои активы, которыми управляло ООО "Объединенные пивоварни Хайнекен", она продала ГК "Арнест". После смены владельца компания была переименована в "Объединенные пивоварни - холдинг".

Объединенные пивоварни ООО "Объединенные пивоварни - холдинг" Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отстраненный владелец "Главпродукта" подал три иска в Арбитражный суд Москвы

Сбербанк в 2024 году получил рекордные 1,562 трлн рублей прибыли по РСБУ

Brent подорожала до $81,76 за баррель

Суд отказал инвестору, оставшемуся "за бортом" обмена "Яндекса"

Всемирный банк ждет роста ВВП России в 2025 году на 1,6%

Т-Банк разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка

Т-Банк разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка

Котировки золота превысили $2750 впервые за месяц на статданных из США

В ЕС не видят риска срыва газоснабжения из-за российской атаки по газохранилищу на Украине

Индекс МосБиржи вырос на 1,8% и превысил 2900 пунктов

Индекс МосБиржи вырос на 1,8% и превысил 2900 пунктов

ЕС определил бюджет своей гуманитарной помощи в мире на 2025 год в 1,9 млрд евро

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2112 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе253 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5704 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });