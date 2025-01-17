"Объединенные пивоварни" планируют вложить 321 млн руб. в модернизацию завода в Башкирии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Группа "Объединенные пивоварни - холдинг" планирует модернизировать оборудование стерлитамакского филиала "Шихан" в Башкирии, сообщила пресс-служба главы республики.

Стоимость проекта оценивается в 321 млн рублей.

"Обновление повысит общую надежность производства и станет основой для реализации планов по дальнейшему увеличению объемов выпускаемой продукции", - отмечается в сообщении.

Проект получил статус приоритетного с предоставлением инвестору налоговых льгот.

"Объединенные пивоварни" (ООО "Объединенные пивоварни - холдинг") работают на российском рынке с февраля 2002 года. Компании принадлежит восемь пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Холдинг производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов.

Компания управляет заводами, которые ранее принадлежали ушедшей из РФ нидерландской Heineken. Свои активы, которыми управляло ООО "Объединенные пивоварни Хайнекен", она продала ГК "Арнест". После смены владельца компания была переименована в "Объединенные пивоварни - холдинг".