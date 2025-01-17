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РФ и Иран договорились обеспечивать недискриминационный доступ к энергорынкам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия и Иран договорились расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере и принимать меры по повышению энергетической безопасности.

Соответствующие положения содержатся в опубликованном на сайте Кремля договоре стран о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Согласно документу, страны намерены работать на обеспечение недискриминационного доступа к международным энергетическим рынкам и повышение их конкурентоспособности.

Стороны будут оказывать содействие российским и иранским компаниям и организациям ТЭК в расширении сотрудничества, включая поставки энергоресурсов и своп-операции, поощрять инвестиции в проекты разработки нефтегазовых месторождений на территории стран-подписантов. Также обозначена необходимость содействия осуществлению инфраструктурных проектов, имеющих важное значение для обеспечения глобальной и региональной энергетической безопасности.

Предполагается ведение согласованной политики в рамках международных энергетических форумов, таких как Форум стран-экспортеров газа и ОПЕК+.

Также планируется развивать научно-техническое сотрудничество, обмениваться опытом, внедрять передовые и современные технологии в области добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.

Кроме того, страны намерены повышать уровень взаимодействия, обмена мнениями и опытом в области возобновляемых источников энергии.

Иран
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