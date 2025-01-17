Рынок акций РФ в пятницу поднялся в район 2950п по индексу МосБиржи

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне дорогой нефти (мартовский фьючерс на Brent торгуется у $81 за баррель), надежд на сохранение паузы в монетарной политике ЦБ РФ и на прогресс в урегулировании украинского кризиса. Индекс МосБиржи поднялся в район 2950 пунктов, в лидерах роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+12,8%) и ГК "Самолет" (+12,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2945,52 пункта (+1,2%) - максимум на закрытие торгов с конца июля 2024 года, индекс РТС - 906,03 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 января, составил 102,4137 руб. (+3,75 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 3,8-4,3%, курс доллара от ЦБ РФ вырос на 0,5 рубля.