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В BP заявили о планах увеличить поставки азербайджанского газа в Европу с 2026 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Поставки азербайджанского газа в Европу в 2024 году превысили 12 млрд кубометров, сейчас ведется работа по увеличению этого объема до 14 млрд кубометров с 2026 года, заявил вице-президент BP Plc по проектам в Азербайджане, Грузии, Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке Мэтт Киркхэм на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

"Месторождение Шах-Дениз продолжает обеспечивать безопасную и эффективную добычу газа, поддерживая приверженность Азербайджана европейским и региональным рынкам. В прошлом году на месторождении было добыто около 28 млрд кубометров газа, что превысило плановые показатели. Сегодня Шах-Дениз остается крупнейшим газодобывающим предприятием BP. Его мощности позволяют добывать и перерабатывать около 79 млн кубометров газа в сутки", - сказал он.

По его словам, продолжаются работы по расширению газопровода TAP.

"Мы стремимся увеличить общую экспортную мощность в Европу примерно до 14 млрд кубометров с 2026 года. Мы также работаем над повышением безопасности, операционной эффективности и устойчивости месторождения Шах-Дениз", - сказал он.

По состоянию на октябрь прошлого года все пять подводных флангов на Шах-Дениз были введены в эксплуатацию.

"В ближайшие годы мы планируем ввести в эксплуатацию шесть добывающих скважин. Все это позволит нам и дальше выполнять свои обязательства перед рынками", - добавил Киркхэм.

Южный газовый коридор, который обошелся в $33 млрд, построен для экспорта газа из прикаспийского региона в Европу. Основными компонентами ЮГК являются: "Стадия-2" проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

В 2024 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров газа (рост на 5,8%), в том числе в Европу - 12,9 млрд кубометров, или 51% общего объема экспорта.

Азербайджан Шах-Дениз BP Европа
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