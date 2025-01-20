Индексы США уверенно выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,5%

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 15,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,499 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с февраля 2024 года, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,294 млн домов, а не 1,289 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее ноябрьского уровня до 1,32 млн, по данным Trading Economics.

Темпы роста числа новостроек в США в декабре были максимальными с марта 2021 года.

Между тем объем промышленного производства в Штатах в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в США выросло на 0,2%. Ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

Акции нефтесервисной SLB (ранее известной как Schlumberger) подорожали на 6,1% по итогам торгов. Компания в четвертом квартале 2024 года получила выручку и скорректированную прибыль лучше прогноза рынка, а также повысила дивиденды.

Капитализация Applied Materials увеличилась на 3%, Lam Research - на 1,4%. KeyBanc Capital Markets повысила рейтинг акций двух производителей оборудования для выпуска чипов до "выше сектора" с "на уровне сектора".

Truist Financial , входящий в десятку крупнейших банков США, в четвертом квартале получил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом его скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка. Его акции прибавили в цене 5,9%.

Котировки бумаг Citizens Financial Group выросли на 1,6% на сильной отчетности.

Рыночная стоимость State Street Corp. уменьшилась на 2,9%, хотя выручка и прибыль банка в четвертом квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Акции J.B. Hunt Transport Services рухнули на 7,4%. Один из крупнейших американских грузоперевозчиков снизил выручку в октябре-ноябре.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,78% и составил 43487,83 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1% - до 5996,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,51% и составил 19630,2 пункта.