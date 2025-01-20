Рубль утром чуть дорожает в паре с юанем в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка понижается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль незначительно дорожает в ожидании новых драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,869 руб. (-0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,48 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"На валютном рынке рубль сохраняет стабильность и остается недалеко от уровней 14 руб. против юаня, 103 руб. против доллара и 105 руб. против евро. Колебания рубля также могут зависеть от комментариев Трампа, касающихся геополитики: если рынок потеряет надежду на скорое завершение украинского конфликта, нельзя исключать продаж российской валюты", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в понедельник, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Трамп сразу после инаугурации намерен применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план стимулирования производства энергоресурсов внутри страны.

Ранее Трамп также обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $80,66 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,03%, до $77,93 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили минувшую неделю в плюсе, подорожав на 1,3% и 1,7% соответственно, на фоне новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.