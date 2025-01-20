Китай в ноябре неожиданно снизил импорт газа на фоне подорожания СПГ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ноябрь в китайской газовой статистике обычно был месяцем пикового импорта и обновления рекордов. Однако в 2024 году показатели заметно уступили как историческим рекордам этого месяца, так и пришедшимся на летние месяцы внутригодовым максимумам 2024 года. Причина может быть в сезонном сокращении притока газа из Центральной Азии и подорожании СПГ.

В ноябре 2024 года общие поставки природного газа в Китай (по трубе и по морю) составили 15,03 млрд куб. м, что на 9% меньше, чем в том же месяце 2023 года (16,449 млрд куб. м - это был абсолютный рекорд месячного импорта для КНР). Внутри 2024 года были более внушительные цифры - 15,295 млрд куб. м в июле и 15,593 млрд куб. м в августе.

Газопроводы

Одна из причин изменения тенденции - сниженный объем поставок газа по трубопроводам. Прием газа через эту сеть составил 5,735 млрд куб. м, что лишь на символические 4% больше, чем годом ранее (5,524 млрд куб. м).

По трубе Китай получает газ от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Поставки в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Однако рост российских поставок был почти полностью компенсирован снижением потоков от экспортеров Центральной Азии - Туркмении, Узбекистана, Казахстана. Отопительный сезон в зоне резко-континентального климата отнимает объемы газа у экспорта для покрытия нужд внутреннего рынка.

По объему трубопроводных поставок Россия (2,6 млрд куб. м) в ноябре - как и до этого в октябре - занимала первое место среди экспортеров, опережая некогда многолетнего лидера - Туркмению (2,4 млрд куб. м). В декабре произойдет новое увеличение поставок российского газа, которое еще сильнее повысит разрыв между ними.

СПГ

Китай - крупнейший покупатель СПГ в мире - в ноябре 2024 года импортировал 7,14 млн тонн (или 9,285 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 15% меньше, чем в ноябре 2023 года (8,4 млн тонн).

Активность китайских покупателей в ноябре могла оказаться под давлением высоких цен на газ. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в ноябре вырос до $507 за тысячу кубометров после $480 в октябре. Временами в ноябре цены превышали $550.

Россия в ноябре 2024 года поставила в Китай 914 тыс. тонн СПГ (1,2 млрд куб. м в пересчете на объем после регазификации), что на 76% превышает прошлогодний результат (519 тыс. тонн). Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Общий объем производства СПГ в РФ в ноябре составил 3,035 млн тонн (данные Росстата). Суммарно в ноябре Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея) 1,649 млн тонн.

По объему экспорта СПГ в Китай РФ в ноябре заняла третье место после Австралии (2,28 млн тонн) и Катара (2,153 млн тонн).

Поставки из США упали на 2/3 - до 204 тыс. тонн - это примерно три танкера (в предыдущем месяце, в октябре было два).

Объем реэкспорта СПГ из Китая в ноябре сократился до 89 тыс. тонн - это примерно один стандартный танкер (и чуть более 1% от объема импорта СПГ). Большая часть этого объема была перенаправлена в Японию. При этом цена поставок в эту страну была более чем на четверть выше, чем в среднем в этом месяце Китай платил за импортный СПГ.

По сумме трубопроводных и морских поставок Россия в ноябре 2024 года поставила в Китай 3,8 млрд куб. м газа, являясь абсолютным лидером в обеспечении потребностей рынка КНР. Российские поставки обеспечили более 25% импорта страны.