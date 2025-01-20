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Commerzbank может сократить несколько тысяч рабочих мест

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Commerzbank AG рассматривает возможность сокращения нескольких тысяч рабочих мест, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Руководство компании планирует ознакомить рабочий совет с планом сокращений в ближайшие недели.

Новый CEO Commerzbank Беттина Орлопп должна представить обновленную стратегию банка 13 февраля и показать инвесторам, что он может улучшить прибыльность и увеличить выплаты акционерам сам по себе.

В 2024 году итальянский UniCredit приобрел крупную долю в Commerzbank и дал понять, что не исключает его полного поглощения. Акционеры Commerzbank в целом поддерживают сделку, за исключением правительства Германии, которому по-прежнему принадлежит 12% акций банка.

Аналитики ожидают, что объединение двух фининститутов позволит им добиться существенной экономии на расходах, в частности, за счет устранения дублирующих функций. Однако, как правительство ФРГ, так и немецкие профсоюзы опасаются, что сделка приведет к резкому сокращению числа рабочих мест в Германии, где у UniCredit уже есть подразделение - HypoVereinsbank (HVB).

Профсоюзы предупреждают, что под угрозой может оказаться порядка 15 тысяч рабочих мест.

Commerzbank сократил тысячи рабочих мест и закрыл 800 отделений с 2021 года. Эти изменения позволили банку увеличить операционную прибыль и утроить стоимость акций. В 2023 году Commerzbank впервые запустил программу обратного выкупа акций.

Однако интерес UniCredit оказывает дополнительное давление на германский банк, который должен доказать, что может обеспечить больше ценности для акционеров как самостоятельная компания, чем как часть итальянского фининститута, пишет FT.

По словам одного из источников, Орлопп планирует ускорить реорганизацию бизнеса Commerzbank, которая ранее рассматривалась как вариант на будущее. Другой источник отметил, что планируемое сокращение рабочих мест может быть связано с цифровизацией операций банка, в том числе внедрением ИИ-решений.

Commerzbank UniCredit Германия Беттина Орлопп
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