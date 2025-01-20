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Фондовые индексы Европы в основном незначительно растут, FTSE MIB снижается

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник. Инвесторы ждут инаугурации нового президента США и его первых решений, а также новой порции корпоративной отчетности.

Индекс Stoxx Europe 600 к 13:35 мск повысился на 0,03% - до 523,77 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,19%, германский DAX - 0,09%, французский CAC 40 - 0,21%, Испанский IBEX 35 - 0,12%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,32%.

Лидером роста среди компаний, включенных в Stoxx Europe 600, стал швейцарский производитель оборудования для отопления и кондиционирования Belimo, акции которого поднялись в цене на 2,9%. Компания сообщила об ускорении темпов роста чистой выручки во втором полугодии 2024 года.

Худшую динамику демонстрирует финский производитель грузоподъемной техники Konecranes Oyj (-4,4%).

Акции Siemens Energy AG подешевели на 4%. Аналитики UBS понизили рекомендацию для бумаг компании до "продавать".

Ключевыми для фондовых рынков событиями этой недели станут инаугурация президента США Дональда Трампа и Всемирный экономический форум в Давосе

Продолжается сезон квартальной отчетности. В частности, будут опубликованы результаты Alstom, Porsche, Volkswagen, Burberry.

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