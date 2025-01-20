"Улыбка радуги" планирует дальнейшее расширение сети

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сеть "Улыбка радуги", работающая в формате дрогери, в 2024 году открыла более 400 новых торговых точек в России, сообщает пресс-служба компании. В 2024 году было открыто на 30% больше торговых точек, чем в 2023 году.

Больше всего новых точек продаж появилось в Москве и Московской области, а также в Приволжском федеральном округе. Сеть также вышла в новые регионы - Свердловскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Рязанскую и Тульскую области.

Ожидается, что в 2025 году сеть продолжит расширять свое присутствие в Москве и Московской области, а также на Урале и в Башкирии.

"Улыбка радуги" - федеральная сеть магазинов косметики и бытовой химии, она является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье, второй по величине в России. Всего сеть объединяет более 1,6 тысячи магазинов в стране.

В декабре 2024 года стало известно, что МКПАО "Лента" приобретает 100% сети магазинов "Улыбка радуги".