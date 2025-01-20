Место международного почтового обмена в аэропорту Екатеринбурга приостановит работу с марта

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Место международного почтового обмена (ММПО) в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге с 1 марта приостанавливает работу из-за снижения объемов входящей международной почты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России".

"В дальнейшем, при необходимости, "Почта России" возобновит работу ММПО в Екатеринбурге", - отметили в пресс-службе.

Обработка отправлений, которые принимал ММПО, будет осуществляться в Новосибирске и Казани.

Место международного почтового обмена в аэропорту "Кольцово" было открыто в 2013 году, оно специализировалось на обработке почты из Китая. Это было единственное ММПО в Уральском федеральном округе.