"Автотор" начал выпуск рамных внедорожников BAIC BJ60

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" запустил производство рамных внедорожников BAIC BJ60, сообщила пресс-служба предприятия.

"BJ60 стал шестой моделью BAIC и второй внедорожной моделью бренда, выпускаемой в Калининграде", - говорится в пресс-релизе.

Первые автомобили BJ60, произведенные для российского рынка, будут оснащены 2-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка внедорожника реализована по технологии "мягкого гибрида" (MHEV1): традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчающего работу двигателя.

Внедорожник имеет длину 5040 мм, ширину 1955 мм и высоту 1925 мм, колесная база - 2820 мм.

"Запуск производства модели BJ60 состоялся в соответствии со сроками, предусмотренными генеральным соглашением о сотрудничестве "Автотор" и BAIC International, которое включает поэтапное расширение и обновление модельного ряда выпускаемой продукции, а также реализацию программы локализации автокомпонентов", - отмечает пресс-служба.

BAIC - ведущий бренд одноименной группы компаний (Beijing Automotive Industry Corp. - "Пекинская автомобильная компания"). Компания была создана в 1958 году и сегодня входит в топ-5 крупнейших автопроизводителей Китая.

В 2023 году BAIC вышел на российский рынок. До настоящего времени линейка бренда в России включала пять моделей: седан BAIC U5 Plus, компактный кроссовер BAIC X35, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55, BAIC X75, а также рамный внедорожник BAIC BJ40.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai (выпуск всех был прекращен в 2022 году). Сейчас группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов - Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour. В 2024 году "Автотор" планировал собрать 80-100 тыс. автомобилей.