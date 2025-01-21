Поиск

"Автотор" начал выпуск рамных внедорожников BAIC BJ60

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" запустил производство рамных внедорожников BAIC BJ60, сообщила пресс-служба предприятия.

"BJ60 стал шестой моделью BAIC и второй внедорожной моделью бренда, выпускаемой в Калининграде", - говорится в пресс-релизе.

Первые автомобили BJ60, произведенные для российского рынка, будут оснащены 2-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка внедорожника реализована по технологии "мягкого гибрида" (MHEV1): традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчающего работу двигателя.

Внедорожник имеет длину 5040 мм, ширину 1955 мм и высоту 1925 мм, колесная база - 2820 мм.

"Запуск производства модели BJ60 состоялся в соответствии со сроками, предусмотренными генеральным соглашением о сотрудничестве "Автотор" и BAIC International, которое включает поэтапное расширение и обновление модельного ряда выпускаемой продукции, а также реализацию программы локализации автокомпонентов", - отмечает пресс-служба.

BAIC - ведущий бренд одноименной группы компаний (Beijing Automotive Industry Corp. - "Пекинская автомобильная компания"). Компания была создана в 1958 году и сегодня входит в топ-5 крупнейших автопроизводителей Китая.

В 2023 году BAIC вышел на российский рынок. До настоящего времени линейка бренда в России включала пять моделей: седан BAIC U5 Plus, компактный кроссовер BAIC X35, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55, BAIC X75, а также рамный внедорожник BAIC BJ40.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai (выпуск всех был прекращен в 2022 году). Сейчас группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов - Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour. В 2024 году "Автотор" планировал собрать 80-100 тыс. автомобилей.

Автотор Калининград Китай BAIC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль утром во вторник слегка дорожает в паре с юанем

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Бюджет РФ в 2024 году исполнен с дефицитом 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 1,9 трлн рублей

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Китай в ноябре неожиданно снизил импорт газа на фоне подорожания СПГ

Тирасполь готов покупать газ через компанию "Молдовагаз"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5732 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });