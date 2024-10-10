"Автотор" представил новые модели автомобилей на метане

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" показал на Петербургском международном газовом форуме-2024 новые модификации экологичных автомобилей, сообщила пресс-служба предприятия.

Проект выпуска автомобилей на метане разработан совместно "Автотором" и ООО "Газпром газомоторные системы". Были представлены два легковых автомобиля - BAIС U5 Plus CNG и SWM G01 CNG, у которых основным топливом является природный газ, а дополнительным - бензин. Установленное на них газовое оборудование поставлено партнером по проекту.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai (выпуск всех был прекращен в 2022 году). Сейчас группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов – Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour. В этом году "Автотор" планирует собрать 80-100 тыс. машин.