Минсельхоз на следующей неделе планирует начать льготное кредитование на 2025 г.

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ на будущей неделе планирует начать льготное кредитование на 2025 год, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на втором форуме лидеров молочной отрасли по вторник в Москве.

"По новым льготным кредитам. Подписано распоряжение правительства, и мы надеемся, что в конце января, то есть на следующей неделе, мы откроем финансирование", - сказала Фастова.

По ее словам, субсидии на короткие кредиты предусмотрены в размере 34,1 млрд рублей против 17,5 млрд рублей в 2024 году, в том числе на молочное скотоводство - 5 млрд рублей против почти 2,6 млрд рублей соответственно.

Субсидии на инвестиционные кредиты определены в 5,5 млрд рублей против 3,97 млрд рублей годом ранее, в том числе на молочное скотоводство - 4 млрд рублей против 424 млн рублей.

"Деньги на льготные кредиты есть", - подчеркнула Фастова.

Первый замминистра сообщила, что в 2024 году на льготное кредитование в целом было направлено 330 млрд рублей субсидий. "Это впервые в истории. Это больше половины средств, выделенных на госпрограмму развития сельского хозяйства в 2024 году - 530 млрд рублей, - обратила она внимание. - На 2025 год предусмотрено субсидирование в объеме 157,8 млрд рублей. Возникают вопросы - сможем ли мы субсидировать? Но и в 2024 году у нас вначале было не 330 млрд, а 190 млрд рублей. Мы находим источники для того, чтобы не только обеспечивать принятые обязательства, но и давать новые кредиты".

Кредитная ставка для заемщика по льготным кредитам составит до 8,3%, размер субсидирования - до 14,7%, сообщается в презентации Минсельхоза.