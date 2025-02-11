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Минсельхоз сообщил об увеличении господдержки молочной отрасли в 2024 году почти на треть

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Господдержка производства молока в России в 2024 году выросла до 81 млрд рублей с 62 млрд рублей в 2023 году (почти на треть), сообщил Минсельхоз и назвал молочную отрасль одной из наиболее поддерживаемых в АПК.

В 2024 году, по предварительным данным, производство сырого молока в хозяйствах всех категорий составило 34,07 млн тонн, что на 0,8% больше, чем в 2023 году. Это способствовало росту выпуска молочной продукции.

Так, производство питьевого молока составило 6,1 млн тонн (на 5% больше, чем в 2023 году), мороженого - 600 тысяч тонн (на 16,6% больше), сливок - 362 тысячи тонн (на 14,7%), йогурта - 791 тысячу тонн (на 6,6%).

Как сообщал ранее Росстат, сыроделы произвели 841 тысячу тонн сыра (на 5,1% больше), выработка творога увеличилась на 5%, до 474,5 тысячи тонн. В то же время производство сливочного масла снизилось на 1,4%, до 331 тысячи тонн.

Как заявил Минсельхозу гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, в последние несколько лет спрос на молочную продукцию растет существенно быстрее объемов производства товарного молока. В этих условиях стратегической задачей для поддержания устойчивого баланса развития молочной индустрии является наращивание производства сырья, считает он.

Артем Белов АПК Минсельхоз Росстат Союзмолоко
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