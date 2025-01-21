Девелопер Glorax сдвинул на 2028 год планы экспансии до 25 регионов РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Девелопер Glorax до конца 2025 года хочет расширить географию присутствия до 15 регионов России, а к концу 2027 года – до 25 регионов.

"В высокой степени проработки у нас есть еще 5 регионов к выходу. Примерно в 25 регионов мы планируем выйти к 2028 году", - сказал вице-президент по работе с публичными рынками компании Петр Крючков на вебинаре SberCIB во вторник.

В настоящее время девелопер ведет деятельность в 10 регионах: в Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске и Туле.

По словам Крючкова, перспективными для компании являются города с населением 500 тыс.- 1 млн человек. В настоящее время в лонг-листе компании находятся порядка 20 регионов.

Ранее Glorax заявлял о намерениях до конца 2024 года выйти в 15 регионов России, а к концу 2025 года – довести их число до 25.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин.