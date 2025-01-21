Экспорт молочной продукции из России в 2024 году превысил 24 тысячи тонн

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году увеличила экспорт молочной продукции в тоннаже на 6%, экспортную выручку - на 19%, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на втором форуме лидеров молочной отрасли.

"Несмотря на всю волатильность, риски и нестабильность, отрасль показала рост (экспорта - ИФ) по всем категориям. В тоннаже рост на 6%, в деньгах - на 19%", - отметил он.

Как сказано в его презентации, в 2024 году экспорт составил 24,2 тысячи тонн на $438 млн против 23,2 тысячи тонн на $369 млн в 2023 году. В стоимостном выражении больше всего российской молочной продукции было поставлено в Казахстан (на $184 млн), Белоруссию (на $67 млн), Узбекистан (на $35 млн), Азербайджан (на $18 млн), Китай (также на $18 млн).

В частности, экспорт сыра и творога вырос до $141,4 млн со $112,6 млн в 2023 году, мороженого - до $57,2 млн с $48,7 млн, сухого молока - до $48,1 млн с $41,9 млн, молочной сыворотки - до $15,2 млн с $14,4 млн, прочей молочной продукции- до $176,3 млн со $151,3 млн в 2023 году.

Напомнив, что перед АПК поставлена цель к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом увеличить экспорт продукции, Ильюшин заявил: "Мы видим молочную отрасль одним из драйверов достижение этих целей".

Согласно этой задаче, в 2030 году экспорт должен достичь $731 млн. "То есть по сравнению с 2024 годом нам надо прирасти на $300 млн. С учетом планов, о которых говорили здесь коллеги, для нас это кажется вполне реалистичным. Уже 67 стран готовы закупать российскую молочную продукцию", - сказал глава "Агроэкспорта".