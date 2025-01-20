Поиск

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году импортировал из России пива на $17,3 млн, что на 14,4% меньше, чем в 2023 году (на $20,2 млн). В то же время поставки китайского пива в РФ выросли в 1,9 раза до $29,96 млн с $16,11 млн. Об этом сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В декабре экспорт российского пива был практически на уровне декабря 2023 года – $1,87 млн против $1,84 млн.

В прошлом году Китай импортировал пиво из 65 стран. Наиболее крупными поставщиками были Германия (на $116,4 млн), Нидерланды (на $97,4 млн), Бельгия (на $54,5 млн), Испания (на $46,5 млн). Из азиатских стран больше всего пива в КНР поставила Япония – на $24,8 млн.

Как сообщалось, Китай назван одним из перспективных рынков для поставок российского пива в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт". Согласно оценкам центра, поставки пива из РФ в Китай в 2026 году могут достичь 46,8 тыс. тонн на $31,7 млн. В результате доля российского пива в стоимости китайского импорта этого напитка увеличится до 5,3% с 2,7% соответственно. Китай в 2023 году импортировал 422,5 тыс. тонн пива на $578,3 млн.

По данным "Агроэкспорта" в 2023 году РФ экспортировала пива на $160 млн. Российская продукция поставлялась в 39 стран.

Китай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден "превентивно" помиловал бывшего "архитектора" борьбы против COVID-19

Байден "превентивно" помиловал бывшего "архитектора" борьбы против COVID-19

Трамп планирует на инаугурации сообщить о "волне перемен" в США

Трамп планирует на инаугурации сообщить о "волне перемен" в США

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Полиция Южной Кореи вновь не сумела обыскать офис службы безопасности Юн Сок Ёля

Полиция Южной Кореи вновь не сумела обыскать офис службы безопасности Юн Сок Ёля

Тирасполь готов покупать газ через компанию "Молдовагаз"

Китай на фоне ситуации с TikTok призвал США к справедливым условиям для иностранных компаний

Китай на фоне ситуации с TikTok призвал США к справедливым условиям для иностранных компаний

Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с Путиным Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Трамп поручит разработать противоракетный "Железный купол" для защиты США

Трамп поручит разработать противоракетный "Железный купол" для защиты США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5725 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });