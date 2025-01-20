Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году импортировал из России пива на $17,3 млн, что на 14,4% меньше, чем в 2023 году (на $20,2 млн). В то же время поставки китайского пива в РФ выросли в 1,9 раза до $29,96 млн с $16,11 млн. Об этом сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В декабре экспорт российского пива был практически на уровне декабря 2023 года – $1,87 млн против $1,84 млн.

В прошлом году Китай импортировал пиво из 65 стран. Наиболее крупными поставщиками были Германия (на $116,4 млн), Нидерланды (на $97,4 млн), Бельгия (на $54,5 млн), Испания (на $46,5 млн). Из азиатских стран больше всего пива в КНР поставила Япония – на $24,8 млн.

Как сообщалось, Китай назван одним из перспективных рынков для поставок российского пива в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт". Согласно оценкам центра, поставки пива из РФ в Китай в 2026 году могут достичь 46,8 тыс. тонн на $31,7 млн. В результате доля российского пива в стоимости китайского импорта этого напитка увеличится до 5,3% с 2,7% соответственно. Китай в 2023 году импортировал 422,5 тыс. тонн пива на $578,3 млн.

По данным "Агроэкспорта" в 2023 году РФ экспортировала пива на $160 млн. Российская продукция поставлялась в 39 стран.