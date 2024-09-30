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ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $301,9 млрд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля 2024 года снижена до $301,9 млрд, предварительно он оценивался в $306,1 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Во втором квартале 2024 года долг уменьшился на $1,3 млрд, или на 0,4%, с $303,1 млрд, в первом полугодии 2024 года - на $16 млрд, или на 5%, с $317,9 млрд на начало года.

В 2023 году долг уменьшился на $67,2 млрд, или на 17,4%, с $385,1 млрд.

Уровень внешней задолженности страны на 1 июля 2024 года стал минимальным с 1 октября 2006 года, когда она составляла $269,5 млрд. Максимальным внешний долг РФ был 1 июля 2014 года - $732,8 млрд, за десять лет он снизился на $430,9 млрд, или в 2,4 раза.

ЦБ РФ Банк России
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