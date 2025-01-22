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Самозанятым разрешат использовать коммерческие обозначения для индивидуализации бизнеса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Самозанятые смогут использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности, устанавливает внесенный в Госдуму законопроект. Сейчас это право есть только у компаний и индивидуальных предпринимателей.

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ предложили внести депутаты Сергей Тен и Владимир Самокиш ("Единая Россия"). Законопроект (№823006-8) размещен в электронной базе документов Госдумы.

В отличие от товарного знака коммерческое обозначение не требует регистрации в Роспатенте, его можно использовать как для отдельной компании, так и группы предприятий. Исключительное право на него возникает при наличии у коммерческого обозначения различительной способности и получения им известности на определенной территории.

Сейчас самозанятые могут регистрировать товарный знак на свое имя, но ГК РФ не предусматривает возможности для них быть правообладателями коммерческих обозначений (средств индивидуализации предприятий). Законопроект предлагает исправить ситуацию и включить самозанятых в круг лиц, имеющих такое право.

Госдума
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