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В Думу внесли законопроект о праве бизнес-омбудсменов защищать самозанятых

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов-единороссов внесла в Госдуму законопроект № 828140-8, который разрешит бизнес-омбудсменам федерального и регионального уровней рассматривать жалобы самозанятых граждан по вопросам, касающимся их сферы деятельности, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

"Уполномоченный, а также уполномоченный в субъекте РФ вправе рассматривать жалобы физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по вопросам нарушения их прав и законных интересов", - сказано в законопроекте.

После рассмотрения жалобы уполномоченный должен выполнить одно или несколько из следующих действий: разъяснить заявителю его права и способы их защиты, передать жалобу в соответствующий орган власти или должностному лицу для решения вопроса, направить заключение в органы власти о нарушениях прав физических лиц, не являющихся предпринимателями, с рекомендациями по восстановлению их прав.

Бизнес-омбудсмен - уполномоченный по защите прав предпринимателей, назначается президентом сроком на 5 лет.

В процессе рассмотрения жалобы уполномоченный имеет право запрашивать и получать информацию, документы и материалы от государственных и местных властей, а также от должностных лиц; беспрепятственно посещать государственные и местные органы власти, предъявив служебное удостоверение; посещать места содержания под стражей без специального разрешения, чтобы защищать права подозреваемых, если преступления связаны с предпринимательской деятельностью; одновременно с обжалованием в суде ненормативных актов местных властей, которые нарушают права предпринимателей, выдавать предписания о приостановлении их действия до решения суда; с письменного согласия заявителя участвовать в выездной проверке, проводимой в отношении этого заявителя в рамках государственного или муниципального контроля. Руководители и другие должностные лица государственных и местных органов власти обязаны: обеспечить встречу с уполномоченным, направить письменный ответ на его обращение, предоставить запрашиваемую информацию в течение 15 дней с момента получения запроса.

Кроме того, по инициативе уполномоченного органы прокуратуры и правоохранительные органы могут создавать рабочие группы для рассмотрения его обращений.

Госдума
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