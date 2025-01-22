СПГ-проект TotalEnergies в Мозамбике снова откладывается

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Проект французской TotalEnergies по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Мозамбике стоимостью $20 млрд и мощностью 13 млн т в год снова откладывается из-за проблем с безопасностью, пишет Financial Times.

Газета напоминает, что проект был инициирован в 2020 году, но уже в 2021 годуTotalEnergies объявила форс-мажор по проекту из-за вооруженного конфликта недалеко от площадки в провинции Кабу-Делгаду, где планировалось организовать производство СПГ.

Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в октябре говорил инвесторам в Нью-Йорке, что надеется возобновить проект к концу 2024 года, чтобы начать производство в 2029 году, но этого не произошло.

FT отмечает, что планы возобновить проект к концу 2024 года были отложены из-за беспорядков, вспыхнувших после октябрьских спорных президентских выборов. Президент Даниэль Чапо, который был приведен к присяге в этом месяце, сделал защиту газового проекта и подавление мятежа основой своей предвыборной кампании.

Многие мозамбикцы, особенно молодые городские жители, убеждены, что выборы были украдены, что усложняет восприятие общественностью любой инициативы, отмечает газета.

"Приоритет - восстановить мир и безопасность в Кабу-Делгаду и снять форс-мажор", - заявила TotalEnergies. Для возобновления проекта необходимо возобновить "общественные услуги" и "нормальную жизнь", добавила компания. Более 350 человек погибли после октябрьских выборов в антиправительственных протестах, которые нарушили работу предприятий, закрыли сухопутные границы и порты.

Кандидат от оппозиции Венансиу Мондлане провел собственную президентскую "инаугурацию" и пригрозил дальнейшими протестами, если его требования, в том числе освобождение политических заключенных, не будут выполнены в течение трех месяцев, говорится в публикации.

Также задержка проекту грозит из-за неопределенности в отношении финансирования, предоставленного до 2020 года. Финансирование США через кредит в размере $4,7 млрд было заморожено после объявления форс-мажора, в то время как Великобритания с тех пор прекратила экспортное финансирование проектов по ископаемому топливу.

TotalEnergies является оператором проекта Area 1 Mozambique LNG стоимостью $20 млрд мощностью 13,1 млн т в год (двумя линиями). Согласно октябрьской презентации, проект должен был стать одним из крупнейших в портфеле компании, завод должен быть построен к 2030 году.

СПГ уже законтрактован по долгосрочным контрактам в объеме 11,1 млн тонн в год с покупателями в Европе и Азии в основном с нефтяной привязкой в цене. Часть добываемого газа также должна пойти на внутренний рынок страны.

Кабу-Делгаду на побережье Индийского океана в Мозамбике идеально расположен для удовлетворения растущего спроса на СПГ на азиатских рынках "в отличие от проектов, ориентированных на Атлантику", сказал Джеймс Уодделл, аналитик Energy Aspects.

В начале 2021 года в Мозамбике начались военные действия. В марте лояльные ИГ (террористическая организация, запрещена в России) силы заявили, что контролируют город Пальма, расположенный в 10 км от места планируемого проекта. В апреле 2021 года TotalEnergies эвакуировала весь персонал с СПГ-проекта и объявила форс-мажор.